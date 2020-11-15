Труханова переизбрали мэром Одессы - экзит-пол

За действующего городского голову проголосовали 56,7% избирателей

За действующего городского голову проголосовали 56,7% избирателей

Фото: РБК Украина

Об этом сообщает КМИС по состоянию на 20:00, пишет RegioNews.

Результаты экзит-пола следующие:

Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам" – 56,7%;

Николай Скорик, ОПЗЖ – 40,9%.

Отмечается, что опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65.9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

В первом туре Труханов и Скорик получили 38,35% и 19,47% соответственно.

Напомним, по результатам экзит-пола Игорь Колыхаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится городским головой Херсона.