В Каменце-Подольском на выборах мэра побеждает представитель "Свободы" - экзит-пол

За Михаила Поситко проголосовали 62,2% избирателей

За Михаила Поситко проголосовали 62,2% избирателей

По результатам экзит-полла на выборах мэра Каменец-Подольского Хмельницкой области побеждает Михаил Поситко.

Результаты экзит-пола обнародованы на сайте исследовательской компании "Ю.С.С", пишет RegioNews.

Экзит-пол проходил на 20 избирательных участках. Общий фактический объем выборки – 1 833 респондента.

Согласно результатам опроса (по состоянию на 19:00 15 ноября 2020 года), большинство (62,2%) респондентов – жителей Каменец-Подольской городской общины, которые принимали участие в повторном голосовании на выборах Каменец-Подольского городского головы и согласились принять участие в экзит-поле – проголосовали за Михаила Поситко (партия "Всеукраинское объединение "Свобода").

За Владимира Мельниченко (самовыдвижение) отдали свои голоса 36,8% опрошенных.

Кроме того, 1,0% респондентов ответили, что они покинули избирательный бюллетень незаполненным, проголосовали против обоих кандидатов или другим образом испортили избирательный бюллетень.

Напомним, по результатам экзит-пола Игорь Колыхаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится городским головой Херсона.