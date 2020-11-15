20:49  15 ноября
Труханова переизбрали мэром Одессы - экзит-пол
14:23  15 ноября
В Тернополе развлекательные заведения, переименованы в трапезную монастыря и храм, работают в выходные
17:46  15 ноября
На Донбассе после утреннего обстрела Марьинки воцарилась тишина
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2020, 20:39 36

В Каменце-Подольском на выборах мэра побеждает представитель "Свободы" - экзит-пол

15 ноября 2020, 20:39 36
Читайте також українською мовою
За Михаила Поситко проголосовали 62,2% избирателей
За Михаила Поситко проголосовали 62,2% избирателей
Читайте також
українською мовою

По результатам экзит-полла на выборах мэра Каменец-Подольского Хмельницкой области побеждает Михаил Поситко.

Результаты экзит-пола обнародованы на сайте исследовательской компании "Ю.С.С", пишет RegioNews.

Экзит-пол проходил на 20 избирательных участках. Общий фактический объем выборки – 1 833 респондента.

Согласно результатам опроса (по состоянию на 19:00 15 ноября 2020 года), большинство (62,2%) респондентов – жителей Каменец-Подольской городской общины, которые принимали участие в повторном голосовании на выборах Каменец-Подольского городского головы и согласились принять участие в экзит-поле – проголосовали за Михаила Поситко (партия "Всеукраинское объединение "Свобода").

За Владимира Мельниченко (самовыдвижение) отдали свои голоса 36,8% опрошенных.

Кроме того, 1,0% респондентов ответили, что они покинули избирательный бюллетень незаполненным, проголосовали против обоих кандидатов или другим образом испортили избирательный бюллетень.

Напомним, по результатам экзит-пола Игорь Колыхаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится городским головой Херсона.

выборы Хмельницкая область Каменец-Подольский второй тур экзит-пол
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Херсона
15 ноября 2020, 20:28
Явка в семи городах на выборах мэра к 16.00 "дотянула" до 18%
15 ноября 2020, 17:56
В Одессе эвакуировали городскую ТИК из-за сообщения о минировании
15 ноября 2020, 17:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »