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15 листопада 2020, 20:49 62

Труханова переобрали мером Одеси - екзит-пол

15 листопада 2020, 20:49 62
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За чинного міського голову проголосували 56,7% виборців
За чинного міського голову проголосували 56,7% виборців
Фото: РБК Україна
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Геннадій Труханов перемагає у другому турі виборів мера Одеси.

Про це повідомляє КМІС станом на 20:00, пише RegioNews.

Результати екзит-полу наступні:

Зазначається, що опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65.9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

У першому турі Труханов та Скорик здобули 38,35% та 19,47% відповідно.

Нагадаємо, за результатами екзит-полу Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.

вибори Одеса мер Труханов Геннадій другий тур
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