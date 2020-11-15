Труханова переобрали мером Одеси - екзит-пол
За чинного міського голову проголосували 56,7% виборців
За чинного міського голову проголосували 56,7% виборців
Геннадій Труханов перемагає у другому турі виборів мера Одеси.
Про це повідомляє КМІС станом на 20:00, пише RegioNews.
Результати екзит-полу наступні:
- Геннадій Труханов, партія "Довіряй ділам" – 56,7%;
- Микола Скорик, ОПЗЖ – 40,9%.
Зазначається, що опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65.9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.
У першому турі Труханов та Скорик здобули 38,35% та 19,47% відповідно.
Нагадаємо, за результатами екзит-полу Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.
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