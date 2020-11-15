Явка в семи городах на выборах мэра к 16.00 "дотянула" до 18%
Это почти на 10% меньше чем на выборах 25 октября по состоянию на это же время
Это почти на 10% меньше чем на выборах 25 октября по состоянию на это же время
Сводный показатель явки избирателей на участки в семи городах, где проходит голосование на выборах мэра, по состоянию на 16 часов составляет 18,6%.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на общественную сеть "ОПОРА".
По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах в 16:00 составила 18,6%(погрешность 1,1%).
Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составила 27%.
Напомним, по состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов по данным ЦИК составила почти 11 %.
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