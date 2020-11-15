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15 ноября 2020, 20:28 213

Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Херсона

15 ноября 2020, 20:28 213
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Новым мэром Херсона станет нардеп Игорь Колыхаев
Новым мэром Херсона станет нардеп Игорь Колыхаев
Фото: Facebook
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По результатам экзит-пола Игорь Колыхаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится городским головой Херсона.

Социологическое исследование проводилось на выходах с избирательных участков ОО "НТЖ", сообщает RegioNews.

Оппонент Колыхаева, Владимир Сальдо получил 32,97% голосов.

Общее количество опрошенных в ходе экзит-пола - 9782 человека.

По результатам экзит-пола Игорь Колихаєв с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится городским головой Херсона....

Posted by Игорь Колихаєв - Публичная страница on Sunday, November 15, 2020

Напомним, 15 ноября, состоялся второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.

Херсон выборы мэр второй тур экзит-пол
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