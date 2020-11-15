Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Херсона
Новым мэром Херсона станет нардеп Игорь Колыхаев
Новым мэром Херсона станет нардеп Игорь Колыхаев
По результатам экзит-пола Игорь Колыхаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится городским головой Херсона.
Социологическое исследование проводилось на выходах с избирательных участков ОО "НТЖ", сообщает RegioNews.
Оппонент Колыхаева, Владимир Сальдо получил 32,97% голосов.
Общее количество опрошенных в ходе экзит-пола - 9782 человека.
По результатам экзит-пола Игорь Колихаєв с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится городским головой Херсона....Posted by Игорь Колихаєв - Публичная страница on Sunday, November 15, 2020
Напомним, 15 ноября, состоялся второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.
Явка в семи городах на выборах мэра к 16.00 "дотянула" до 18%Все новости »
15 ноября 2020, 17:56В Одессе эвакуировали городскую ТИК из-за сообщения о минировании
15 ноября 2020, 17:19В ЦИК сообщили о явке на выборах городских голов по состоянию на 13.00
15 ноября 2020, 16:01
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"