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09 октября 2020, 19:40 2

Мэр Одессы разместил свои агитационные материалы на сайте городского совета

09 октября 2020, 19:40 2
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Геннадий Труханов агитирует за себя прямо с муниципального сайта
Геннадий Труханов агитирует за себя прямо с муниципального сайта
Фото: Преступности.нет
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Официальный сайт Одесского городского совета разместил вкладку "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы Геннадия Труханова, при переходе на которую открывается другой сайт со словами, похожими на название его партии – "Доверяй делам".

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора", ссылаясь на страницу Одесского городского совета, передает RegioNews.

В частности, на главной странице сайта Одесского горсовета есть вкладка "Городская власть", в которой открывается другая – "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы".

При нажатии на эту вкладку пользователь перенаправляется на сайт, посвященный работе Геннадия Труханова.

Указанный сайт мин содержит биографию Труханова, новости о его деятельности на посту городского головы (например, рабочие встречи и т. п), отчеты о его работе, предвыборная программа "7:40 Стратегия для Одессы", "Карту дел" с нанесенными на городскую карту объектами строительства, благоустройства, ремонтов городской инфраструктуры, выполненными за счет бюджета в течение 2015-2020 годов.

Напомним, 25 сентября суд отказался снимать кандидатуру мэра Одессы Труханова с местных выборов.

Труханов Геннадий Одесса мэр агитация сайт горсовет нарушения ОПОРА
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