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09 жовтня 2020, 19:40 2

Мер Одеси розмістив свої агітаційні матеріали на сайті міської ради

09 жовтня 2020, 19:40 2
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Геннадій Труханов агітує за себе просто з муніципального сайту
Геннадій Труханов агітує за себе просто з муніципального сайту
Фото: Преступности.нет
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Офіційний сайт Одеської міської ради розмістив вкладку "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови" Геннадія Труханова, при переході на яку відкривається інший сайт зі словами, схожими на назву його партії – "Довіряй ділам".

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора", посилаючись на сторінку Одеської міської ради, інформує RegioNews.

Зокрема, на головній сторінці сайту Одеської міськради є вкладка "Міська влада", в якій відкривається інша – "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови".

При натисканні на цю вкладку користувач перенаправляється на сайт, присвячений роботі Геннадія Труханова.

Зазначений сайт мін містить біографію Труханова, новини про його діяльність на посаді міського голови (наприклад, робочі зустрічі тощо), звіти про його роботу, передвиборна програма "7:40 Стратегія для Одеси", "Мапу справ" з нанесеними на міську карту об’єктами будівництва, благоустрою, ремонтів міської інфраструктури, виконаними за рахунок бюджету впродовж 2015-2020 років.

Нагадаємо, 25 вересня суд відмовився знімати кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів.

Труханов Геннадій Одеса мер агітація сайт горсовет порушення ОПОРА
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