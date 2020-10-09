На Харьковщине сожгли иномарку кандидата на должность городского головы от "Слуги народа"

Дело расследует полиция

Дело расследует полиция

Фото: ГУ Нацполиции Харьковской области

Ночью в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что на стоянке возле одного из домов в городе Лозовая неизвестные подожгли автомобиль «Lexus RX», который зарегистрирован на его жену.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

Огнем частично повреждены автомобили "ВАЗ-2103" и "Toyota Camry", которые были припаркованы рядом. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

На место выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается следствие, выясняются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

По данным издания KHARKIV Today сожженный Lexus зарегистрирован на жену Алексея Криворучко, который баллотируется в мэры Лозовой от "Слуги народа".

Криворучко считает, что это был умышленный поджог. По его словам, пожар начался с переднего колеса и капота, а пламя достигало второго этажа.

Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть этому подтверждение", — сообщил он в комментарии изданию.

Напомним, в Черновцах разбили авто кандидата в депутаты от "Евросолидарности" .