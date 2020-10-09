17:35  09 октября
На презентации "Пропозиции" в Новомосковске произошла массовая драка
17:53  09 октября
Андрей Коболев может стать новым премьер-министром – нардеп Рахманин
18:29  09 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
09 октября 2020, 16:59 1

На Харьковщине сожгли иномарку кандидата на должность городского головы от "Слуги народа"

09 октября 2020, 16:59 1
Читайте також українською мовою
Дело расследует полиция
Дело расследует полиция
Фото: ГУ Нацполиции Харьковской области
Читайте також
українською мовою

Ночью в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что на стоянке возле одного из домов в городе Лозовая неизвестные подожгли автомобиль «Lexus RX», который зарегистрирован на его жену.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

Огнем частично повреждены автомобили "ВАЗ-2103" и "Toyota Camry", которые были припаркованы рядом. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

На место выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается следствие, выясняются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

По данным издания KHARKIV Today сожженный Lexus зарегистрирован на жену Алексея Криворучко, который баллотируется в мэры Лозовой от "Слуги народа".

Криворучко считает, что это был умышленный поджог. По его словам, пожар начался с переднего колеса и капота, а пламя достигало второго этажа.

Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть этому подтверждение", — сообщил он в комментарии изданию.

Напомним, в Черновцах разбили авто кандидата в депутаты от "Евросолидарности" .

поджог Слуга народа полиция мэр авто Харьковская область Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Нардеп Качура заявил, что не будет возглавлять фракцию "Слуга народа"
09 октября 2020, 16:21
На Николаевщине 6 полицейских подозревают в пытках задержанного
09 октября 2020, 15:40
Нацполиция задержала банду мошенников-контрабандистов, которые перевозили товар из ЕС
09 октября 2020, 15:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Все блоги »