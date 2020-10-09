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СБУ разоблачила группировку, которая хотела создать "альтернативный" горсовет на Черниговщине
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09 октября 2020, 13:52 3

СБУ разоблачила группировку, которая хотела создать "альтернативный" горсовет на Черниговщине

09 октября 2020, 13:52 3
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В состав организованной группировки входили 9 местных жителей
В состав организованной группировки входили 9 местных жителей
Фото: СБУ
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В Прилуках, что на Черниговщине, Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталось сформировать в городе псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, по данным следствия, участники группы пытались создать в городе так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав "горсовета".

Организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственному образованию", - говорится в сообщении.

Также агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

Во время обысков в квартирах и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрания меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников депутатов.

выборы СБУ закон нарушение горсовет
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