СБУ разоблачила группировку, которая хотела создать "альтернативный" горсовет на Черниговщине

В состав организованной группировки входили 9 местных жителей

В состав организованной группировки входили 9 местных жителей

Фото: СБУ

В Прилуках, что на Черниговщине, Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталось сформировать в городе псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, по данным следствия, участники группы пытались создать в городе так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав "горсовета".

Организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственному образованию", - говорится в сообщении.

Также агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

Во время обысков в квартирах и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрания меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников депутатов.