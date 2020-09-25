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25 сентября 2020, 20:18 1

Суд отказался снимать кандидатуру мэра Одессы Труханова с местных выборов

25 сентября 2020, 20:18 1
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Одесский суд обвинили в перекручивании фактов
Одесский суд обвинили в перекручивании фактов
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Одесский суд отказался снимать кандидатуру мэра города Геннадия Труханова с выборов, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что аргументы истца Михаила Кузаконя, что о наличии российских паспортов у Труханова не были приняты во внимание.

"Одесский окружной административный суд отталкивался от того, что Труханов является гражданином Украины и это подтверждено документами. Поэтому он имеет все основания участвовать в мэрской кампании", - сообщил Telegram-канал.

В то же время адвокат истца Вадим Оксюта заявил, что суд отказался запрашивать у России информацию о гражданстве одесского мэра, а у них самих нет возможности поехать в РФ и проверить факты.

"Одесский суд также обвинили в перекручивании фактов: в иске Труханова не называли иностранцем, а человеком с двойным гражданством, что существенно меняет суть дела. Сторона истца будет подавать апелляцию", - идется в сообщении.

Напомним, 23 сентября стало известно, что кандидат в мэры Одессы Михаил Кузаконь просит Одесский окружной административный суд отменить регистрацию кандидата на должность городского головы, действующего мэра города Геннадия Труханова.

18 сентября Труханов официально стал кандидатом в мэры Одессы.

суд выборы Одесса мэр Труханов Геннадий
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