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08 октября 2020, 19:26 4

Обыски в одесских офисах "ОПЗЖ": у одного из депутатов нашли кокаин

08 октября 2020, 19:26 4
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Речь идет о депутате облсовета Викторе Баранском
Речь идет о депутате облсовета Викторе Баранском
Фото: Думская
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Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводит обыски в одесских офисах политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает издание "Колокол", обыскивают приемную кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ, экс-главы ОГА Николая Скорика и депутата облсовета Виктора Баранского, информирует RegioNews.

У последнего правоохранители обнаружили кокаин.

По данным правоохранителей, обыски происходят в рамках расследования злоупотреблений в отношении ГП "Украинское Дунайское пароходство", которому были причинены убытки в особо крупных размерах.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что НАБУ обыскивает одесские офисы "ОПЗЖ" .

Одесса ОПЗЖ офис обыск наркотики депутаты
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