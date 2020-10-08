Обыски в одесских офисах "ОПЗЖ": у одного из депутатов нашли кокаин
Речь идет о депутате облсовета Викторе Баранском
Речь идет о депутате облсовета Викторе Баранском
Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводит обыски в одесских офисах политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Как сообщает издание "Колокол", обыскивают приемную кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ, экс-главы ОГА Николая Скорика и депутата облсовета Виктора Баранского, информирует RegioNews.
У последнего правоохранители обнаружили кокаин.
По данным правоохранителей, обыски происходят в рамках расследования злоупотреблений в отношении ГП "Украинское Дунайское пароходство", которому были причинены убытки в особо крупных размерах.
Напомним, несколько часов назад стало известно, что НАБУ обыскивает одесские офисы "ОПЗЖ" .
НАБУ обыскивает одесские офисы "ОПЗЖ"Все новости »
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