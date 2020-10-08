Обыски в одесских офисах "ОПЗЖ": у одного из депутатов нашли кокаин

Речь идет о депутате облсовета Викторе Баранском

Речь идет о депутате облсовета Викторе Баранском

Фото: Думская

Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводит обыски в одесских офисах политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает издание "Колокол", обыскивают приемную кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ, экс-главы ОГА Николая Скорика и депутата облсовета Виктора Баранского, информирует RegioNews.

У последнего правоохранители обнаружили кокаин.

По данным правоохранителей, обыски происходят в рамках расследования злоупотреблений в отношении ГП "Украинское Дунайское пароходство", которому были причинены убытки в особо крупных размерах.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что НАБУ обыскивает одесские офисы "ОПЗЖ" .