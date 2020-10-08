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08 октября 2020, 16:46 5

НАБУ обыскивает одесские офисы "ОПЗЖ"

08 октября 2020, 16:46 5
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В частности, обыск проходит в приемной кандидата в мэры Одессы от "ОПЗЖ" Николая Скорика
В частности, обыск проходит в приемной кандидата в мэры Одессы от "ОПЗЖ" Николая Скорика
Фото: Думская
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НАБУ проводит следственные действия в одесских офисах партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Об этом сообщила народный депутат от "ОПЗЖ" Татьяна Плачкова, пишет RegioNews со ссылкой на издание Думская.

Причины обысков пока неизвестны.

На фотографиях, опубликованных очевидцами, на месте присутствуют также представители Службы безопасности Украины. В кадр также попал нардеп и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик.

В пресс-службе правоохранителей информацию пока не комментируют.

Напомним, Одесская ТИК отменила регистрацию 16 кандидатов в депутаты от партии Шария.

обыск НАБУ Одесса СБУ ОПЗЖ
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