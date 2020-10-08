Продажа барж "Дунайского пароходства": НАБУ и СБУ проводят массовые обыски

Дело касается незаконного отчуждения 32 барж

Дело касается незаконного отчуждения 32 барж

Фото: flickr

Сегодня, 8 октября следователи Национального антикоррупционного бюро совместно со Службой безопасности Украины проводят массовые обыски из-за незаконной продажи барж "Дунайского пароходства".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, массовые обыски проходят по месту жительства фигурантов дела, офисов ряда фирм и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, которые нанесли ПрАТ "Дунайское пароходство" убытки в особо крупных размерах.

Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ПрАТ "УДП", которые в дальнейшем вывезли за границу. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ также отметили, что расследование этих фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года.

Напомним, НАБУ вызвало Павла Вовка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях, НАБУ ждет судей 9 и 12 октября.