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08 октября 2020, 13:34 3

В сентябре в Реестр коррупционеров были внесены 627 человек - НАПК

08 октября 2020, 13:34 3
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К административной ответственности привлекли 330 депутатов местных советов
Фото: flickr
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В течение сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло сведения о 627 человек в Реестр коррупционеров.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

По данным ведомства, сведения были внесены после обработки 1926 судебных решений, которые передала Государственная судебная администрация Украины.

Среди лиц, попавших в реестр, 175 привлечены к уголовной и 544 - к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз", - говорится в сообщении.

Так, в прошлом месяце к уголовной ответственности были привлечены:

  • 35 депутатов местных советов;
  • 16 чиновников органов исполнения наказаний;
  • 14 работников юридических лиц публичного права.

Из уголовных правонарушений в сентябре чаще всего случались декларирование недостоверной информации или умышленное непредставление декларации (87 человек), а также предложение, обещание или предоставление взяток служащим (64 человека)", - сообщили в НАПК.

Кроме того, были привлечены к административной ответственности 330 депутатов местных советов, 38 государственных чиновников, 27 работников Нацполиции.

Наиболее частыми административными нарушениями были несвоевременное декларирование и нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

Всего с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 3615 нарушителях.

Напомним, НАПК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и АРМА. Ведомство проверит, выполняют ли эти государственные органы антикоррупционное законодательство.

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