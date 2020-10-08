В сентябре в Реестр коррупционеров были внесены 627 человек - НАПК

К административной ответственности привлекли 330 депутатов местных советов

К административной ответственности привлекли 330 депутатов местных советов

Фото: flickr

В течение сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло сведения о 627 человек в Реестр коррупционеров.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

По данным ведомства, сведения были внесены после обработки 1926 судебных решений, которые передала Государственная судебная администрация Украины.

Среди лиц, попавших в реестр, 175 привлечены к уголовной и 544 - к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз", - говорится в сообщении.

Так, в прошлом месяце к уголовной ответственности были привлечены:

35 депутатов местных советов;

16 чиновников органов исполнения наказаний;

14 работников юридических лиц публичного права.

Из уголовных правонарушений в сентябре чаще всего случались декларирование недостоверной информации или умышленное непредставление декларации (87 человек), а также предложение, обещание или предоставление взяток служащим (64 человека)", - сообщили в НАПК.

Кроме того, были привлечены к административной ответственности 330 депутатов местных советов, 38 государственных чиновников, 27 работников Нацполиции.

Наиболее частыми административными нарушениями были несвоевременное декларирование и нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

Всего с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 3615 нарушителях.

Напомним, НАПК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и АРМА. Ведомство проверит, выполняют ли эти государственные органы антикоррупционное законодательство.