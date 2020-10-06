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06 октября 2020, 20:20 4

Кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов отказался от теледебатов

06 октября 2020, 20:20 4
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Его оппонентом должен был стать кандидат от "ОПЗЖ" Николай Скорик
Его оппонентом должен был стать кандидат от "ОПЗЖ" Николай Скорик
Фото: Facebook
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6 октября в 19.00 на телеканале «Суспільне мовлення — Одеса» были запланированы дебаты Николая Скорика с Олегом Филимоновым. Однако дебаты не состоялись по причине отказа Филимонова.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ivasi.news.

Как заявил сам Скорик, он готовился к дебатам, несмотря на то, что единственным своим реальным соперником он считает Геннадия Труханова. Однако для него и его штаба представляли некоторый интерес и дебаты с Олегом Филимоновым – их планировалось выиграть с разгромным счётом, чтобы окончательно исключить возможность выхода Зе-кандидата во второй тур.

Как считает кандидат от "ОПЗЖ", видимо, в последний момент такую перспективу осознал и сам Филимонов и отказался от дебатов.

Мне очень жаль, что одесситов лишили возможности услышать в дискуссии, как в "Слуге народа" намерены снижать тарифы на коммунальные услуги, что будет сделано для преимущественно русскоязычной Одессы в отношении возможности получать образование на родном языке; как будет обеспечиваться безопасность одесситов, как "слуги" намерены реализовать социальные гарантии горожанам и что они, проповедующие продолжение реформы Супрун, собираются сделать с городским здравоохранением", - прокомментировал Николай Скорик.

По мнению Скорика, Олег Филимонов дать ответы на эти вопросы оказался не готов.

Напомним, суд отказался снимать кандидатуру мэра Одессы Труханова с местных выборов.

Одесса Слуга народа Олег Филимонов мэр Кандидат ОПЗЖ дебаты
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