Кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов отказался от теледебатов

Его оппонентом должен был стать кандидат от "ОПЗЖ" Николай Скорик

Его оппонентом должен был стать кандидат от "ОПЗЖ" Николай Скорик

Фото: Facebook

6 октября в 19.00 на телеканале «Суспільне мовлення — Одеса» были запланированы дебаты Николая Скорика с Олегом Филимоновым. Однако дебаты не состоялись по причине отказа Филимонова.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ivasi.news.

Как заявил сам Скорик, он готовился к дебатам, несмотря на то, что единственным своим реальным соперником он считает Геннадия Труханова. Однако для него и его штаба представляли некоторый интерес и дебаты с Олегом Филимоновым – их планировалось выиграть с разгромным счётом, чтобы окончательно исключить возможность выхода Зе-кандидата во второй тур.

Как считает кандидат от "ОПЗЖ", видимо, в последний момент такую перспективу осознал и сам Филимонов и отказался от дебатов.

Мне очень жаль, что одесситов лишили возможности услышать в дискуссии, как в "Слуге народа" намерены снижать тарифы на коммунальные услуги, что будет сделано для преимущественно русскоязычной Одессы в отношении возможности получать образование на родном языке; как будет обеспечиваться безопасность одесситов, как "слуги" намерены реализовать социальные гарантии горожанам и что они, проповедующие продолжение реформы Супрун, собираются сделать с городским здравоохранением", - прокомментировал Николай Скорик.

По мнению Скорика, Олег Филимонов дать ответы на эти вопросы оказался не готов.

Напомним, суд отказался снимать кандидатуру мэра Одессы Труханова с местных выборов.