17:30  06 октября
В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
18:19  06 октября
Дмитрий Кулеба прокомментировал поход своей жены на выборы в Киевсовет
18:36  06 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 18:19 2

Дмитрий Кулеба прокомментировал поход своей жены на выборы в Киевсовет

06 октября 2020, 18:19 2
Читайте також українською мовою
Министр иностранных дел поддерживает любые начинания супруги
Министр иностранных дел поддерживает любые начинания супруги
Фото: Главком
Читайте також
українською мовою

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение своей жены Евгении баллотироваться в Киевсовет первым номером по списку партии "Слуга народа".

Об этом глава МИД рассказал в интервью ВВС, передает RegioNews.

Мы с женой самостоятельные творческие единицы. Мы семья, у нас все хорошо, но в профессиональном плане Женя всегда строила свою карьеру, я строил свою, и мы поддерживали друг друга. Поэтому когда она сказала, что хочет пойти в местную политику, где ее знают, я перекрестил ее и сказал: "Я поддерживаю любое твое решение". Во-вторых, если постоянно думать о том, а что о тебе подумают, тогда не надо вообще ничего делать", - отметил Кулеба.

Напомним, жена главы МИД Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет.

выборы министр Слуга народа МИД Дмитрий Кулеба Киевсовет Кандидат Евгения Кулеба
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кандидат в депутаты облсовета от "Пропозиции" проводит в Житомире "опрос" с ложной анкетой
06 октября 2020, 18:08
В Донецкой области зарегистрировали 113 кандидатов на должность мэров городов
06 октября 2020, 18:00
Кого украинцы хотели бы видеть в Раде: новый опрос
06 октября 2020, 17:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »