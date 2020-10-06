Дмитрий Кулеба прокомментировал поход своей жены на выборы в Киевсовет
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение своей жены Евгении баллотироваться в Киевсовет первым номером по списку партии "Слуга народа".
Об этом глава МИД рассказал в интервью ВВС, передает RegioNews.
Мы с женой самостоятельные творческие единицы. Мы семья, у нас все хорошо, но в профессиональном плане Женя всегда строила свою карьеру, я строил свою, и мы поддерживали друг друга. Поэтому когда она сказала, что хочет пойти в местную политику, где ее знают, я перекрестил ее и сказал: "Я поддерживаю любое твое решение". Во-вторых, если постоянно думать о том, а что о тебе подумают, тогда не надо вообще ничего делать", - отметил Кулеба.
Напомним, жена главы МИД Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет.