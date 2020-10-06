17:30  06 жовтня
У ДБР допитали нардепа від "ЄС" Володимира Ар`єва
18:19  06 жовтня
Дмитро Кулеба прокоментував похід своєї дружини на вибори в Київраду
18:36  06 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2020, 20:20 4

Кандидат у мери Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов відмовився від теледебатів

06 жовтня 2020, 20:20 4
Читайте также на русском языке
Його опонентом повинен був стати кандидат від "ОПЗЖ" Микола Скорик
Його опонентом повинен був стати кандидат від "ОПЗЖ" Микола Скорик
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

6 жовтня о 19.00 на телеканалі «Суспільне мовлення — Одеса» були заплановані дебати Миколи Скорика з Олегом Філімоновим. Однак дебати не відбулися через відмову Філімонова.

Про це пише RegioNews з посиланням на ivasi.news.

Як заявив сам Скорик, він готувався до дебатів, незважаючи на те, що єдиним своїм реальним суперником він вважає Геннадія Труханова. Однак для нього і його штабу представляли певний інтерес і дебати з Олегом Філімоновим – їх планувалося перемогти з розгромним рахунком, аби остаточно виключити можливість виходу Зе-кандидата у другий тур.

Як вважає кандидат від "ОПЗЖ", мабуть, в останній момент таку перспективу усвідомив і сам Філімонов і відмовився від дебатів.

Мені дуже шкода, що одеситів позбавили можливості почути в дискусії, як у "Слуги народу" мають намір знижувати тарифи на комунальні послуги, що буде зроблено для переважно російськомовної Одеси щодо можливості отримувати освіту рідною мовою; як буде забезпечуватися безпека одеситів, як "слуги" мають намір реалізувати соціальні гарантії городянам і що вони проповідують продовження реформи Супрун, збираються зробити з міським охороною здоров'я", - прокоментував Микола Скорик.

На думку Скорика, Олег Філімонов дати відповіді на ці питання виявився не готовий.

Нагадаємо, суд відмовився знімати свою кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів.

Одеса Слуга народа Олег Філімонов мер Кандидат ОПЗЖ дебати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Медведчук в Криму перевірив на собі російську вакцину від COVID-19
06 жовтня 2020, 19:12
Дмитро Кулеба прокоментував похід своєї дружини на вибори в Київраду
06 жовтня 2020, 18:19
Кандидат у депутати облради від "Пропозиції" проводить у Житомирі "опитування" з брехливою анкетою
06 жовтня 2020, 18:08
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Волині
Колони Ріната. Де і як Ахметов облаштовує горизонталь в базових регіонах своєї бізнес-імперії
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »