Кандидат у мери Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов відмовився від теледебатів

Його опонентом повинен був стати кандидат від "ОПЗЖ" Микола Скорик

Його опонентом повинен був стати кандидат від "ОПЗЖ" Микола Скорик

Фото: Facebook

6 жовтня о 19.00 на телеканалі «Суспільне мовлення — Одеса» були заплановані дебати Миколи Скорика з Олегом Філімоновим. Однак дебати не відбулися через відмову Філімонова.

Про це пише RegioNews з посиланням на ivasi.news.

Як заявив сам Скорик, він готувався до дебатів, незважаючи на те, що єдиним своїм реальним суперником він вважає Геннадія Труханова. Однак для нього і його штабу представляли певний інтерес і дебати з Олегом Філімоновим – їх планувалося перемогти з розгромним рахунком, аби остаточно виключити можливість виходу Зе-кандидата у другий тур.

Як вважає кандидат від "ОПЗЖ", мабуть, в останній момент таку перспективу усвідомив і сам Філімонов і відмовився від дебатів.

Мені дуже шкода, що одеситів позбавили можливості почути в дискусії, як у "Слуги народу" мають намір знижувати тарифи на комунальні послуги, що буде зроблено для переважно російськомовної Одеси щодо можливості отримувати освіту рідною мовою; як буде забезпечуватися безпека одеситів, як "слуги" мають намір реалізувати соціальні гарантії городянам і що вони проповідують продовження реформи Супрун, збираються зробити з міським охороною здоров'я", - прокоментував Микола Скорик.

На думку Скорика, Олег Філімонов дати відповіді на ці питання виявився не готовий.

Нагадаємо, суд відмовився знімати свою кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів.