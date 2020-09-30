Ущерб государству от крушения танкера Delfi оценили лишь в $16 тысяч

Возмещение даже не покроет затраты на восстановление экосистемы

Возмещение даже не покроет затраты на восстановление экосистемы

Фото: Думская

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что начислено только 16 тысяч долларов возмещения ущерба.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Авария танкера Delfi и ликвидация ее последствий продемонстрировала, какой несовершенной является система начисления убытков за причиненный природе ущерб. На данный момент владельцу начислено только 16 тыс. долларов. И это не какой-то злой умысел, а последствия нежелания менять устаревшую методику”, - написал Малеваный.

По его словам, это все потому, что действуют таксы - размер вреда для окружающей среды за определенную единицу измерения вещества, которые утверждали аж в 1995 году и с тех пор не пересматривались.

В случае с нефтепродуктами - за килограмм сброшенного вещества это 329 долларов. То есть так называемое возмещение даже не покроет затраты на восстановление экосистемы!” - подчеркнул Малеваный.

Он отметил, что вся эта история с Delfi свидетельство тому, что таксы надо менять.

Напомним, утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин".

Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.