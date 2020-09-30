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30 сентября 2020, 15:41 5

Ущерб государству от крушения танкера Delfi оценили лишь в $16 тысяч

30 сентября 2020, 15:41 5
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Возмещение даже не покроет затраты на восстановление экосистемы
Возмещение даже не покроет затраты на восстановление экосистемы
Фото: Думская
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Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что начислено только 16 тысяч долларов возмещения ущерба.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Авария танкера Delfi и ликвидация ее последствий продемонстрировала, какой несовершенной является система начисления убытков за причиненный природе ущерб. На данный момент владельцу начислено только 16 тыс. долларов. И это не какой-то злой умысел, а последствия нежелания менять устаревшую методику”, - написал Малеваный.

По его словам, это все потому, что действуют таксы - размер вреда для окружающей среды за определенную единицу измерения вещества, которые утверждали аж в 1995 году и с тех пор не пересматривались.

В случае с нефтепродуктами - за килограмм сброшенного вещества это 329 долларов. То есть так называемое возмещение даже не покроет затраты на восстановление экосистемы!” - подчеркнул Малеваный.

Он отметил, что вся эта история с Delfi свидетельство тому, что таксы надо менять.

Напомним, утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин".

Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.

Одесса Delfi убытки море природа Танкер
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