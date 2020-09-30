14:53  30 сентября
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
15:13  30 сентября
Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
12:48  30 сентября
Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 17:19 3

В Киеве неизвестный убил сотрудницу посольства США

30 сентября 2020, 17:19 3
Читайте також українською мовою
Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина
Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольства США. Вскоре она умерла в больнице.

Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции, передает RegioNews.

"Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина. Она была госпитализирована в больницу, где впоследствии умерла. Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, при осмотре вещей потерпевшего было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США.

По предварительным данным, к избиению женщины может быть причастен мужчина с темными волосами, который был одет в черные шорты и темно-синие кроссовки и футболку.

"На вид 30-40 лет, рост 190-200 см", — добавили в полиции.

Напомним, на Киевщине правоохранители предотвратили убийство столичного бизнесмена.

США смерть убийство полиция Посольство США
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Виктор Таран
Все блоги »