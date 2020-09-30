В Киеве неизвестный убил сотрудницу посольства США

Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина

Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина

Фото из открытых источников

На одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольства США. Вскоре она умерла в больнице.

Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции, передает RegioNews.

"Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина. Она была госпитализирована в больницу, где впоследствии умерла. Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, при осмотре вещей потерпевшего было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США.

По предварительным данным, к избиению женщины может быть причастен мужчина с темными волосами, который был одет в черные шорты и темно-синие кроссовки и футболку.

"На вид 30-40 лет, рост 190-200 см", — добавили в полиции.

Напомним, на Киевщине правоохранители предотвратили убийство столичного бизнесмена.