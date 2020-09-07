Танкер Delfi в Одессе снова не подняли

На "финальный этап" поднятия собрались посмотреть толпы зевак

На "финальный этап" поднятия собрались посмотреть толпы зевак

Фото: Думская

За 6 сентября в Одессе так и не подняли затонувший почти год назад танкер Delfi. Под вечер специалисты планировали откачку воды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Несмотря на анонсированный министром инфраструктуры Владиславом Криклием финальный этап работ по поднятию танкера, судно не сдвинулось с места.

В течение дня вокруг затонувшего танкера кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали "завершающий этап" на свои телефоны и камеры.

Сообщения о "финальном этапе" опубликовали также и мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на Delfi, а против владельца танкера открыли дело.