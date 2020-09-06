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06 сентября 2020, 13:19 7

Финишная прямая: в Одессе начинают окончательный этап операции по поднятию Delfi

06 сентября 2020, 13:19 7
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Экологическое состояние нафтотанкера в норме
Экологическое состояние нафтотанкера в норме
Фото: Думская
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В Одессе начинается финальный этап операции по подъему затонувшего нафтотанкера Delfi.

Как сообщает RegioNews, об этом написал в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Начинаем финальный этап операции по поднятию и отбуксировки затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - написал Криклий.

По словам министра, в рамках завершающей операции обеспечат такие работы:

откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях);
испытания водотечности;
перемещение на глубину;
заведение тросов и устройств для обовязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";
убеждение в возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, ранее сообщалось, что суд наложил арест на Delfi, а против владельца танкера открыли дело.

Одесса Владислав Криклий Delfi море Танкер
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