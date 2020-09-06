Финишная прямая: в Одессе начинают окончательный этап операции по поднятию Delfi

Экологическое состояние нафтотанкера в норме

Экологическое состояние нафтотанкера в норме

Фото: Думская

Как сообщает RegioNews, об этом написал в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Начинаем финальный этап операции по поднятию и отбуксировки затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - написал Криклий.

По словам министра, в рамках завершающей операции обеспечат такие работы:

откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях);

испытания водотечности;

перемещение на глубину;

заведение тросов и устройств для обовязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";

убеждение в возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, ранее сообщалось, что суд наложил арест на Delfi, а против владельца танкера открыли дело.