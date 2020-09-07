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07 вересня 2020, 08:44 13

Танкер Delfi в Одесі знову не підняли

07 вересня 2020, 08:44 13
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На "фінальний етап" підняття зібралися подивитися натовпи зівак
На "фінальний етап" підняття зібралися подивитися натовпи зівак
Фото: Думська
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За 6 вересня в Одесі так і не підняли затонулий майже рік тому танкер Delfi. Під вечір фахівці планували відкачування води.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".

Незважаючи на анонсований міністром інфраструктури Владиславом Криклієм фінальний етап робіт з підняття танкера, судно не зрушило з місця.

Протягом дня навколо затонулого танкера кружляли буксири, літали дрони, а люди знімали "завершальний етап" на свої телефони і камери.

Повідомлення про "фінальномий етап" опублікували також і мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОДА Максим Куций.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на Delfi, а проти власника танкера відкрили справу.

Одеса судно Delfi море Танкер
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