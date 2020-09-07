Танкер Delfi в Одесі знову не підняли

На "фінальний етап" підняття зібралися подивитися натовпи зівак

На "фінальний етап" підняття зібралися подивитися натовпи зівак

Фото: Думська

За 6 вересня в Одесі так і не підняли затонулий майже рік тому танкер Delfi. Під вечір фахівці планували відкачування води.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".

Незважаючи на анонсований міністром інфраструктури Владиславом Криклієм фінальний етап робіт з підняття танкера, судно не зрушило з місця.

Протягом дня навколо затонулого танкера кружляли буксири, літали дрони, а люди знімали "завершальний етап" на свої телефони і камери.

Повідомлення про "фінальномий етап" опублікували також і мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОДА Максим Куций.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на Delfi, а проти власника танкера відкрили справу.