Зеленский приказал Шмигалю разобраться с медициной в селах

Президент обещает поправить медицинскую реформу

Президент обещает поправить медицинскую реформу

Офис президента

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Полтавской области, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы ждем от министра здравоохранения, от премьер-министра Украины этой презентации, где будут сохранены больницы. А там, где их нет, будет очень скоро построена инфраструктура, чтобы человек из маленького села смог в кратчайший срок попасть в опорную больницу. Если это далеко, то на месте должна быть больница того или иного уровня. Я уверен, что в ближайшее время эту презентацию увидим мы, в Офисе президента, а потом уже общество тоже ее увидит и рассмотрит", – рассказал глава государства.

Президент отметил, что во время рабочих поездок по регионам Украины часто узнает информацию о тех или иных психиатрических больницах и тубдиспансерах, которые собирались закрыть в рамках медицинской реформы, принятой предыдущей властью. Поэтому приходится в "ручном режиме" вмешиваться, чтобы не допустить закрытия таких важных медучреждений.

"Так что мы поправим эту медицинскую реформу – это должен сделать Минздрав – и исправим такую финансовую несправедливость и другие вещи", – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, необходимо также исправлять несправедливую ситуацию с разным уровнем заработных плат среди врачей различных звеньев медицины.

"Что касается бедности – прежде всего вопрос к заработным платам, к медицинской реформе, у которой, мы знаем, отчасти есть плюсы, а отчасти – большие минусы из-за того неравенства заработных плат медиков различных звеньев – "первички" и других врачей. Существует большая разница, несправедливая, нечестная. Так не будет – такие вещи мы будем исправлять", – подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр здравоохранения объяснил, что не так с медреформой