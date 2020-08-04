"Пропозиция" не будет выдвигать кандидата в мэры Киева - Филатов

"Партия мэров" не будет "играть против коллеги"

"Партия мэров" не будет "играть против коллеги"

Фото: Страна.ua

По мнению городского головы Днепра, члена партии «Пропозиция» Бориса Филатова, нет смысла играть в комиков или одиозных нардепов против уважаемых мэров.

Об этом Борис Филатов сказал в интервью РБК-Украина, пишет Regionews.

Отвечая на вопрос журналиста о мэрах больших городов, и в частности, о Виталии Кличко, Филатов признал, что против них играть на выборах сейчас не имеет смысла:

Во-первых, потому, что он (Кличко – ред.) наш коллега, во-вторых, потому что есть очевидные вещи, зачем играть в то, что на самом деле не взлетает: в комиков или одиозных народных депутатов против уважаемых мэров. Или во врачей. Возможно, они хорошие врачи, как, например, господин Ляшко (главный санитарный врач Виктор Ляшко, - ред.), ходили же разговоры, что его тоже хотят двигать. Мне тяжело комментировать подобного рода кадровые решения", - констатировал Филатов.

Отвечая на уточняющий вопрос о шансах Ирины Верещук сесть в кресло мэра столицы, Филатов уточнил:

Я не верю в эти шансы. Даже с учетом того, что она – коллега, а к коллегам у нас есть определенного рода пиетет, но столицу нельзя сравнивать с районным центром в восемь тысяч человек. Под руководством Ирины Верещук было меньше людей, чем работает в киевском метрополитене, понимаете?..", - подытожил мэр Днепра.

Напомним, ранее в "Пропозиции" заявили что "Партия мэров" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.



