На Одещині виявили плантацію коноплі з "товаром" на 40 мільйонів гривень

Правоохоронці нарахували на плантації понад 1700 кущів

Правоохоронці нарахували на плантації понад 1700 кущів

Фото: Держприкордонслужба України

Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони виявили в Ренійському районі Одеської області плантацію коноплі з крапельним зрошуванням.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, пише RegioNews.

Загалом виявлено чотири ділянки конопляного поля загальною площею близько 60 тис кв. м.

Вартість виявленого зілля на "чорному ринку" може сягати 40 млн грн.

Як зазначається, виробники дурману добре продумали розташування свого "господарства" серед заводнених ділянок узбережжя міжозерного каналу, куди й обізнаним фахівцям дістатися складно.

На Одещині виявлено плантацію коноплі на 40 млн гривень. Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони в... Опубліковано Державна прикордонна служба України Субота, 1 серпня 2020 р.

Нагадаємо, минулого тижня поліція вилучила в Києві наркотики на 5 мільйонів гривень.