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21 июля 2020, 09:51 6

В Одессе не советуют купаться на девяти пляжах - Госпотребслужба

21 июля 2020, 09:51 6
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Фото: из открытых источников
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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендует временно воздержаться от купания на девяти одесских пляжах.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии города, передает RegioNews.

В список вошли следующие пляжи:

  • Аркадия;
  • Ланжерон;
  • Отрада;
  • Дельфин;
  • Лузановка;
  • Молодая Гвардия;
  • 10, 13, 16 станции Большого Фонтана.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.

Одесса вода море пляж отдых
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