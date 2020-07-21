В Одессе не советуют купаться на девяти пляжах - Госпотребслужба
Морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям
Морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендует временно воздержаться от купания на девяти одесских пляжах.
Об этом сообщает пресс-центр мэрии города, передает RegioNews.
В список вошли следующие пляжи:
- Аркадия;
- Ланжерон;
- Отрада;
- Дельфин;
- Лузановка;
- Молодая Гвардия;
- 10, 13, 16 станции Большого Фонтана.
Рекомендация действует до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.
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