В Одессе не советуют купаться на девяти пляжах - Госпотребслужба

Морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям

Морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям

Фото: из открытых источников

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендует временно воздержаться от купания на девяти одесских пляжах.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии города, передает RegioNews.

В список вошли следующие пляжи:

Аркадия;

Ланжерон;

Отрада;

Дельфин;

Лузановка;

Молодая Гвардия;

10, 13, 16 станции Большого Фонтана.

Рекомендация действует до особого распоряжения.



Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.