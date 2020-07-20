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В Черном море начались международные военные учения "Си Бриз"
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20 июля 2020, 15:37 8

В Черном море начались международные военные учения "Си Бриз"

20 июля 2020, 15:37 8
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Учения продлятся семь дней
Учения продлятся семь дней
Фото: Министерство обороны Украины
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Из-за пандемии коронавируса «Си Бриз» ограничатся лишь морской фазой с привлечением авиации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В учениях запланировано участие ракетный эсминец типа "Арле Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Всего в "Си Бриз-2020" планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе свыше 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. В целом в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу.

Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и протикатерної обороны на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и осмотру судна-нарушителя.

Кроме того, выполнят задачи по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и море-хозяйственного комплекса.

Важным испытанием для военных моряков станет выполнение боевых упражнений и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведения учений по борьбе за живучесть и спасения экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Нынешние украинско-американские учения "Си Бриз", как всегда, обещают быть многофункциональными и, без сомнения,...

Опубликовано Министерство обороны Украины Понедельник, 20 июля 2020 г.

Напомним, недавно стало известно количество российских военных и техники в оккупированном Крыму

США корабли учения армия море ВМС Украины Си-Бриз
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