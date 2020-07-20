В Черном море начались международные военные учения "Си Бриз"

Учения продлятся семь дней

Учения продлятся семь дней

Фото: Министерство обороны Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В учениях запланировано участие ракетный эсминец типа "Арле Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Всего в "Си Бриз-2020" планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе свыше 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. В целом в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу.

Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и протикатерної обороны на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и осмотру судна-нарушителя.

Кроме того, выполнят задачи по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и море-хозяйственного комплекса.

Важным испытанием для военных моряков станет выполнение боевых упражнений и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведения учений по борьбе за живучесть и спасения экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

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