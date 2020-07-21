В курортном районе Одессе нашли несколько сотен боеприпасов со Второй мировой войны
Боеприпасы обнаружены во время строительства дома
Боеприпасы обнаружены во время строительства дома
В Одессе во время строительства частного дома обнаружили 265 боеприпасов со времен Второй мировой войны. Объекты обнаружены на улице Мореходной, которая входит в курортную зону.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Так, пиротехниками были обнаружены следующие взрывоопасные предметы: 154 гранаты Ф-1, 28 взрывателей к артснарядов, 11 минометных мин 82 мм, 1 минометную мину 120 мм, 29 артиллерийских снарядов 37 мм, 17 артиллерийских снарядов 45 мм, 23 артиллерийских снарядов 75 мм, 2 артиллерийских снаряда 152 мм.
Все боеприпасы будут уничтожены пиротехниками в специально отведенном месте.
Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине выявили схрон вражеских боеприпасов.
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