В курортном районе Одессе нашли несколько сотен боеприпасов со Второй мировой войны

Боеприпасы обнаружены во время строительства дома

Боеприпасы обнаружены во время строительства дома

Фото: ГСЧС

В Одессе во время строительства частного дома обнаружили 265 боеприпасов со времен Второй мировой войны. Объекты обнаружены на улице Мореходной, которая входит в курортную зону.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Так, пиротехниками были обнаружены следующие взрывоопасные предметы: 154 гранаты Ф-1, 28 взрывателей к артснарядов, 11 минометных мин 82 мм, 1 минометную мину 120 мм, 29 артиллерийских снарядов 37 мм, 17 артиллерийских снарядов 45 мм, 23 артиллерийских снарядов 75 мм, 2 артиллерийских снаряда 152 мм.

Все боеприпасы будут уничтожены пиротехниками в специально отведенном месте.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине выявили схрон вражеских боеприпасов.