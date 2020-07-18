В Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi

После переворачивания танкера может понадобится 2 недели на буксировку судна

После переворачивания танкера может понадобится 2 недели на буксировку судна

Фото: Думская

Вблизи одесского пляжа начались работы по подъему затонувшего в ноябре прошлого года танкера Delfi.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Работы вокруг затонувшего танкера начались еще в 6 утра. Между пляжем и Delfi постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них завели тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль.

В то же время, при попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался канат.

Как я и обещал одесситам и лично президенту, мы движемся по плану - сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi. План таков: довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - сообщил глава ОГА Максим Куций.

Одесситов и гостей города попросили временно не отдыхать на пляже, на котором затонул танкер.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi.

