В Одессе за нарушение карантина оштрафовали три ночных клуба

Кроме того, 22 протокола были составлены на пяти продовольственных рынках

Кроме того, 22 протокола были составлены на пяти продовольственных рынках

Фото: Моя Одесса

Главное управление Национальной полиции в течение уикенда в Одесской области осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений. В инспектировании принимали участие 238 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый. За три выходных дня на территории области было проверено 2 443 заведения. Госпродпотребслужба составила 252 протокола о нарушение противоэпидемических требований согласно статье 42 КУоАП. В частности, ТОП-3 ночные клубы Одессы получили штрафы за несоблюдение карантинных требований", - отчитался глава ОГА. Эти длинные выходные были активными и насыщенными не только для наших туристов, но и для работников Одесская областная... Опубликовано Максимом Куцым Вторник, 30 июня 2020 года. Напомним, за минувшие сутки на территории Одесской области выявлено 66 новых случаев коронавируса. Всего в Одесской области зафиксировано 1696 больных COVID-2019. "Активных" случаев — 907.

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