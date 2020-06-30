Средняя зарплата в Украине за май выросла на 112 гривен

Средняя номинальная зарплата в Украине в мае 2020 года увеличилась на 1,1% и составила 10 тысяч 542 грн, против 10 тысяч 430 грн в апреле

Средняя номинальная зарплата в Украине в мае 2020 года увеличилась на 1,1% и составила 10 тысяч 542 грн, против 10 тысяч 430 грн в апреле

Фото: Дебет-Кредит

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве - 15 тысяч 191 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7 тысяч 921 грн. В большинстве областей средняя зарплата составляет 8-9 тысяч грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, пишет RegioNews. Самую большую зарплату получают в финансовой сфере и страховании - 18 тысяч 832 грн, самую низкую - во временном размещении и организации питания - 3 тысячи 851 грн, где за месяц зарплаты увеличились на 10%. Напомним, вчера, 28 июня, президент Украины анонсировал повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен еще в этом году. Повышение должно произойти с 1 сентября.

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