09:49  30 июня
В Украине суточный показатель COVID-19 держится на высоком уровне
09:11  30 июня
На Одесчине напали на руководство парка "Тузловские лиманы"
08:19  30 июня
Ситуация на Донбассе: боевики 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены
UA | RU
UA | RU
30 июня 2020, 09:49 6

В Украине суточный показатель COVID-19 держится на высоком уровне

30 июня 2020, 09:49 6
Читайте також українською мовою
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

В Украине за последние сутки обнаружили 706 инфицированных COVID-19, умерли 12 больных, 88 человек выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные СНБО.

Общее число заразившихся коронавирусом в Украине составляет 44 334 человека, умерли 1159 человек, выздоровели - 19 115 пациентов.

Лидером по количество заболевших за сутки является Львовская область - 143 человека. На Закарпатье заболели 97 человек, в Ровенской области - 74 за сутки, в Одесской области - 66 новых случаев, в Черновицкой области - 56 за сутки, а в Киеве - 57.

Ни одного нового случая за минувшие сутки не подтвердили в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Херсонской, Луганской, Житомирской, Черкасской областях.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1864 случая;
  • Волынская область — 2368 случаев;
  • Днепропетровская область — 1087 случаев;
  • Донецкая область — 482 случая;
  • Житомирская область — 1404 случая;
  • Закарпатская область — 2889 случаев;
  • Запорожская область — 572 случая;
  • Ивано-Франковская область — 2395 случаев;
  • Кировоградская область — 646 случаев;
  • г. Киев — 5037 случаев;
  • Киевская область — 2585 случаев;
  • Львовская область — 5435 случаев;
  • Луганская область — 80 случаев;
  • Николаевская область — 444 случая;
  • Одесская область — 1698 случаев;
  • Полтавская область — 314 случаев;
  • Ровенская область — 3712 случаев;
  • Сумская область — 297 случаев;
  • Тернопольская область — 1919 случаев;
  • Харьковская область — 2134 случая;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 803 случая;
  • Черновицкая область — 4801 случай;
  • Черкасская область — 642 случая;
  • Черниговская область — 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус карантин пандемия Украина болезнь вирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »