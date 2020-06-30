В Украине суточный показатель COVID-19 держится на высоком уровне

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях

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В Украине за последние сутки обнаружили 706 инфицированных COVID-19, умерли 12 больных, 88 человек выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные СНБО.

Общее число заразившихся коронавирусом в Украине составляет 44 334 человека, умерли 1159 человек, выздоровели - 19 115 пациентов.

Лидером по количество заболевших за сутки является Львовская область - 143 человека. На Закарпатье заболели 97 человек, в Ровенской области - 74 за сутки, в Одесской области - 66 новых случаев, в Черновицкой области - 56 за сутки, а в Киеве - 57.

Ни одного нового случая за минувшие сутки не подтвердили в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Херсонской, Луганской, Житомирской, Черкасской областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1864 случая;

Волынская область — 2368 случаев;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 482 случая;

Житомирская область — 1404 случая;

Закарпатская область — 2889 случаев;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2395 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

г. Киев — 5037 случаев;

Киевская область — 2585 случаев;

Львовская область — 5435 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 444 случая;

Одесская область — 1698 случаев;

Полтавская область — 314 случаев;

Ровенская область — 3712 случаев;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1919 случаев;

Харьковская область — 2134 случая;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 803 случая;

Черновицкая область — 4801 случай;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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