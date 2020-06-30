В Украине суточный показатель COVID-19 держится на высоком уровне
В Украине за последние сутки обнаружили 706 инфицированных COVID-19, умерли 12 больных, 88 человек выздоровели.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные СНБО.
Общее число заразившихся коронавирусом в Украине составляет 44 334 человека, умерли 1159 человек, выздоровели - 19 115 пациентов.
Лидером по количество заболевших за сутки является Львовская область - 143 человека. На Закарпатье заболели 97 человек, в Ровенской области - 74 за сутки, в Одесской области - 66 новых случаев, в Черновицкой области - 56 за сутки, а в Киеве - 57.
Ни одного нового случая за минувшие сутки не подтвердили в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Херсонской, Луганской, Житомирской, Черкасской областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1864 случая;
- Волынская область — 2368 случаев;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 482 случая;
- Житомирская область — 1404 случая;
- Закарпатская область — 2889 случаев;
- Запорожская область — 572 случая;
- Ивано-Франковская область — 2395 случаев;
- Кировоградская область — 646 случаев;
- г. Киев — 5037 случаев;
- Киевская область — 2585 случаев;
- Львовская область — 5435 случаев;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 444 случая;
- Одесская область — 1698 случаев;
- Полтавская область — 314 случаев;
- Ровенская область — 3712 случаев;
- Сумская область — 297 случаев;
- Тернопольская область — 1919 случаев;
- Харьковская область — 2134 случая;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 803 случая;
- Черновицкая область — 4801 случай;
- Черкасская область — 642 случая;
- Черниговская область — 536 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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