В Тернополе ограничили работу кафе, отелей и клубов
В Тернополе время работы заведений общественного питания, в том числе кафе, гостиниц, баров, клубов, пабов, дискотек и учреждений развлекательной сферы ограничили до 22:00.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом, передает RegioNews.
Также после 22:00 запрещена работа всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и продуктовых магазинов.
Кроме того, было принято решение об усилении работы служб, которые контролируют соблюдение санитарных норм.
ЧАС РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ОБМЕЖИЛИ ДО 22 ГОДИНИ. РІШЕННЯ ШТАБУ. Сьогодні на засіданні...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 30 червня 2020 р.
Ранее стало известно, что в Виннице также ограничили работу клубов и ресторанов.
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