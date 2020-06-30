В Тернополе ограничили работу кафе, отелей и клубов

Работать такие заведения смогут лишь до 22:00

Работать такие заведения смогут лишь до 22:00

В Тернополе время работы заведений общественного питания, в том числе кафе, гостиниц, баров, клубов, пабов, дискотек и учреждений развлекательной сферы ограничили до 22:00.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом, передает RegioNews.

Также после 22:00 запрещена работа всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и продуктовых магазинов.

Кроме того, было принято решение об усилении работы служб, которые контролируют соблюдение санитарных норм.

Ранее стало известно, что в Виннице также ограничили работу клубов и ресторанов.

Мы также сообщали о возможном ужесточении карантина в столице.