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30 червня 2020, 21:05 3

В Одесі за порушення карантину оштрафували три нічних клуби

30 червня 2020, 21:05 3
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Крім того, 22 протоколи було складено на п’яти продовольчих ринках
Крім того, 22 протоколи було складено на п’яти продовольчих ринках
Фото: Моя Одеса
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Головне управління Національної поліції протягом вікенду в Одеській області здійснило 119 рейдів, зафіксувавши 26 порушень. В інспектуванні брали участь 238 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций.

За три вихідні дні на території області було перевірено 2 443 заклади. Держпродспоживслужба склала 252 протоколи про порушення протиепідемічних вимог відповідно до статті 42 КУпАП.

Зокрема, ТОП-3 нічні клуби Одеси отримали штрафи за недотримання карантинних вимог", - прозвітував голова ОДА.

Ці довгі вихідні були активними та насиченими не тільки для наших туристів, але й для працівників Одеська обласна...

Опубліковано Максимом Куцим Вівторок, 30 червня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу на території Одеської області виявлено 66 нових випадків коронавірусу. Всього на Одещині зафіксовано 1696 хворих на COVID-2019. "Активних" випадків — 907.

Одеса карантин штраф порушення Максим Куций статистика
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