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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 17:24 13

Часть Одессы затопило из-за сильного ливня, а в области заметили смерч

30 июня 2020, 17:24 13
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Некоторые улицы города подверглись серьезным подтоплениям
Некоторые улицы города подверглись серьезным подтоплениям
Фото: Думская
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30 июня в Одессе выпал сильный дождь, который подтопил улицы и заблокировал дороги.

Фото и видео непогоды люди обнародуют в соцсетях, передает RegioNews.

Также известно, что мощный ливень остановил несколько десятков одесских трамваев, а на Колонтаевской улице на проезжую часть упало дерево. Это привело к остановке движения трамвайного маршрута №5.

Кроме того, подтопления на Балковской улице и Хаджибейской дороге заблокировали работу трамвайных маршрутов №15, 20, 22. Интенсивность ливня в районах Одессы была разной: где-то обошлось лишь сильным дождем, где-то выпал град, а в некоторых районах сильно гремело.

Также на озеро превратилась Таможенная площадь в Одессе, подтопило и улицу Приморскую.

А вот в Саратском районе Одесской области местные жители стали свидетелями смерча. Жертв и пострадавших нет, видео сняли очевидцы.

Напомним, на западной Украине подтопленными остаются 147 домов, в четырех областях разрушено более 150 км дорог.

непогода Одесса Наводнение Дожди Смерч
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