В Одессе празднование Дня победы завершилось столкновениями
На Аллее славы произошел конфликт между представителями патриотических организаций и участниками прошлогодней акции "Бессмертный полк".
О стычках в городе рассказала пресс-служба областного управления полиции.
На территории мемориального комплекса в Одессе группа людей устроила шествие с портретами советских солдат. Все это сопровождалось советскими песнями и слоганами о "советских воинах-освободителях". Также у участников заметили георгиевские ленты, а один из портретов якобы участника Второй мировой оказался портретом ликвидированного главаря террористов "ДНР" Захарченко.
Все это спровоцировало словесную перепалку с группой патриотов. На просьбу полиции разойтись участники шествия не отреагировали должным образом. Правоохранители составили ряд административных и уголовных протоколов (брань, запрещенная символика, хулиганство и неповиновение правоохранительным органам). Нескольких человек доставили в участок.
Напомним, в прошлом году в Одессе устроили пророссийскую акцию "Бессмертный полк". В этом году к аналогичным действиям призвал мэр Харькова.
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