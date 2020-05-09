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09 мая 2020, 19:15 3

В Одессе празднование Дня победы завершилось столкновениями

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09 мая 2020, 19:15 3
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Полиция составила протоколы и задержала нескольких человек
Фото: Поліція Одеської області
Полиция составила протоколы и задержала нескольких человек

На Аллее славы произошел конфликт между представителями патриотических организаций и участниками прошлогодней акции "Бессмертный полк".

О стычках в городе рассказала пресс-служба областного управления полиции.

На территории мемориального комплекса в Одессе группа людей устроила шествие с портретами советских солдат. Все это сопровождалось советскими песнями и слоганами о "советских воинах-освободителях". Также у участников заметили георгиевские ленты, а один из портретов якобы участника Второй мировой оказался портретом ликвидированного главаря террористов "ДНР" Захарченко.

Все это спровоцировало словесную перепалку с группой патриотов. На просьбу полиции разойтись участники шествия не отреагировали должным образом. Правоохранители составили ряд административных и уголовных протоколов (брань, запрещенная символика, хулиганство и неповиновение правоохранительным органам). Нескольких человек доставили в участок.

Напомним, в прошлом году в Одессе устроили пророссийскую акцию "Бессмертный полк". В этом году к аналогичным действиям призвал мэр Харькова.


Одесса полиция 9 мая День победы
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