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09 травня 2020, 19:15 24

В Одесі святкування Дня перемоги завершилося сутичками

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09 травня 2020, 19:15 24
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Поліція склала протоколи і затримала кількох людей
Фото: Поліція Одеської області
Поліція склала протоколи і затримала кількох людей

На Алеї слави стався конфлікт між представниками патріотичних організацій та учасниками минулорічної акції "Безсмертний полк".

Про сутички у місті розповіла пресслужба обласного управління поліції.

На території меморіального комплексу на Алеї слави в Одесі група людей влаштувала ходу з портретами радянських солдатів. Усе це супроводжувалося радянськими піснями та слоганами про "радянських воїнів-визволителів". Також у учасників помітили георгіївські стрічки, а один з портретів начебто учасника Другої світової виявився портретом ліквідованого ватажка терористів "ДНР" Захарченка.

Усе це спровокувало словесну перепалку з групою патріотів. На прохання поліції розійтися учасники ходи не відреагували належний чином. Правоохоронці склали низку адміністративних та кримінальних протоколів (лайка, заборонена символіка, хуліганство та непокора правоохоронним органам). Кількох осіб доставили до відділку.

Нагадаємо, минулого року в Одесі влаштували проросійську акцію "Безсмертний полк". Цього року до аналогічних дій закликав мер Харкова.


Одеса поліція 9 травня День перемоги
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