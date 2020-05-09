14:43  09 мая
В парке Вечной Славы в Киеве почтили павших во второй Мировой войне
15:25  09 мая
В Запорожье проукраинские активисты выясняли отношения с участниками Полка победы
10:59  09 мая
За прогулы оштрафуют 25 народных депутатов - Регламентный комитет ВР
UA | RU
UA | RU
09 мая 2020, 18:43 3

9 мая в оккупированном Луганске: военные машины, флаги СССР и никаких масок

Читайте також
українською мовою
09 мая 2020, 18:43 3
Читайте також українською мовою
В городе устроили автопробег техники времен Второй мировой
Фото: google.com
В городе устроили автопробег техники времен Второй мировой

В оккупированном Луганске 9 мая устроили парад и пробег колонны автомобильной техники времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило Громадське радіо, передает RegioNews.

Мероприятие организовали в центре города. Помимо советских флагов, оккупанты разъезжали по центру Луганска с флагами террористической организации "ЛНР” и Российской Федерации.

Масочный режим в городе не соблюдали. Впрочем, устроенный оккупационной властью парад не собрал существенного количества людей.

Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обнаружили рекордное количество больных коронавирусом.


9 мая ОРДЛО оккупанты День победы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Ужгороде представители ОПЗЖ провели автопробег ко Дню победы
09 мая 2020, 16:04
В Запорожье проукраинские активисты выясняли отношения с участниками Полка победы
09 мая 2020, 15:25
В парке Вечной Славы в Киеве почтили павших во второй Мировой войне
09 мая 2020, 14:43
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 мая 2020, 16:35
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
"Черкассы будут сопротивляться”: Анатолий Бондаренко стал героем мемов
02 мая 2020, 19:29
Последние Популярные
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Все досье »