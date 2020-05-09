9 мая в оккупированном Луганске: военные машины, флаги СССР и никаких масок

В городе устроили автопробег техники времен Второй мировой

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В городе устроили автопробег техники времен Второй мировой

В оккупированном Луганске 9 мая устроили парад и пробег колонны автомобильной техники времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило Громадське радіо, передает RegioNews.

Мероприятие организовали в центре города. Помимо советских флагов, оккупанты разъезжали по центру Луганска с флагами террористической организации "ЛНР” и Российской Федерации.

Масочный режим в городе не соблюдали. Впрочем, устроенный оккупационной властью парад не собрал существенного количества людей.

Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обнаружили рекордное количество больных коронавирусом.