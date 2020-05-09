В Одессе остановили автопробег от ОПЗЖ посвященный 9 мая
В Одессе с автопробега в честь 9 мая сняли партийные флаги ОПЗЖ и флаги, напоминавшие советские
Автопробег в честь 9 мая проводила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Несколько десятков автомобилей были заблокированы полицией и активистами на Одесском морском вокзале.
Об этом сообщает Радио Свобода, пишет RegioNews.
Как пояснил нардеп Николай Скорик, который присутствовал на автопробеге, официальная причина остановки – проведение массового мероприятия. Политик отмечал, что все участники – в машинах, поэтому это не является нарушением.
После переговоров с правоохранителями, которые продолжались больше часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 минут.
Перед этим со всех машин сняли политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.
Водители некоторых машин соглашались отдать флаги, чтобы проехать без ожидания. На крышах некоторых машин стояли знаки такси.
В полиции подтвердили, что автопробег был остановлен из-за запрета массовых мероприятий.
Автопробег начали отпускать по одной машине. Также с автомобилей поснимали партийные флаги и красные флаги с надписью "9 мая" pic.twitter.com/JkWNL4rYEy— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
одну из машин со знаками такси пропустили без ожидания, потому что он сдал красный флаг pic.twitter.com/lE9LXsznJb— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Напомним, в этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили из-за карантина.
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