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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 13:50 4

В Одессе остановили автопробег от ОПЗЖ посвященный 9 мая

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09 мая 2020, 13:50 4
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Активисты и полиция заблокировали машины на морском вокзале
Фото: Радио Свобода
Активисты и полиция заблокировали машины на морском вокзале

В Одессе с автопробега в честь 9 мая сняли партийные флаги ОПЗЖ и флаги, напоминавшие советские

Автопробег в честь 9 мая проводила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Несколько десятков автомобилей были заблокированы полицией и активистами на Одесском морском вокзале.

Об этом сообщает Радио Свобода, пишет RegioNews.

Как пояснил нардеп Николай Скорик, который присутствовал на автопробеге, официальная причина остановки – проведение массового мероприятия. Политик отмечал, что все участники – в машинах, поэтому это не является нарушением.

После переговоров с правоохранителями, которые продолжались больше часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 минут.

Перед этим со всех машин сняли политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.

Водители некоторых машин соглашались отдать флаги, чтобы проехать без ожидания. На крышах некоторых машин стояли знаки такси.

В полиции подтвердили, что автопробег был остановлен из-за запрета массовых мероприятий.

Напомним, в этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили из-за карантина.

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Одесса 9 мая День победы авто ОПЗЖ полиция
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