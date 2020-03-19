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19 березня 2020, 14:16 6

В Одесі масово дезинфікують парки та дитячі майданчики

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19 березня 2020, 14:16 6
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Через пандемію коронавірусу КП ''Міськзелентрест'' посилює заходи з санітарної обробки територій парків та дитячих майданчиків
Фото: Міськзелентрест
Через пандемію коронавірусу КП ''Міськзелентрест'' посилює заходи з санітарної обробки територій парків та дитячих майданчиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку підприємства у Facebook.

На КП зазначили, що спеціальна рідина дозволяє дезінфікувати елементи паркового благоустрою без шкоди для здоров'я людей та оточуючого середовища.

Так, працівники підприємства кожного ранку виконують роботи з дезінфекції дитячих та спортивних майданчиків, лавочок, бульварів та інших місць перебування людей, що розташовані у парках та скверах Одеси.

Крім того, на дитячих майданчиках кожні дві години виконуються роботи з протирання ігрових елементів дезінфікуючими хлорними засобами. Особлива увага приділяється гойдалкам, турнікам, гіркам та рукоходам - тобто тим елементам з якими діти перебувають у тактильному контакті.

Раніше повідомлялося, що одесити відмовляються дотримуватися карантинних заходів.

Нагадаємо, що в Одесі закривають ринок "7 кілометр".

Крім того, в Одесі тролейбуси і трамваї переповнені людьми без масок.

Раніше повідомлялося, що тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

Крім того, на Одещині готують госпітальну базу для ізоляції хворих коронавірусом.

В Одеській облдержадміністрації ухвалено рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області.

Раніше повідомлялося, що Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.

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