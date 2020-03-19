В Одесі масово дезинфікують парки та дитячі майданчики
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку підприємства у Facebook.
На КП зазначили, що спеціальна рідина дозволяє дезінфікувати елементи паркового благоустрою без шкоди для здоров'я людей та оточуючого середовища.
Так, працівники підприємства кожного ранку виконують роботи з дезінфекції дитячих та спортивних майданчиків, лавочок, бульварів та інших місць перебування людей, що розташовані у парках та скверах Одеси.
Крім того, на дитячих майданчиках кожні дві години виконуються роботи з протирання ігрових елементів дезінфікуючими хлорними засобами. Особлива увага приділяється гойдалкам, турнікам, гіркам та рукоходам - тобто тим елементам з якими діти перебувають у тактильному контакті.
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