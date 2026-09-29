В Николаевской области вторые сутки ищут 11-летнего мальчика

Фото: Национальная полиция

На Вознесенщине Николаевской области полицейские, военнослужащие и местные жители продолжают поиски 11-летнего мальчика из села Цветково Прибужской общины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Поисковая операция началась днем 28 сентября и продолжается по сей день.

В поисках привлекли сотрудников уголовного розыска и превентивной деятельности, полицейских Вознесенского районного управления и ближайших территориальных подразделений, оперативников, ювенальных инспекторов, кинологов, военнослужащих и местных жителей.

Правоохранители обследуют село и его окрестности, проверяют дороги, лесополосы, поля, пустыри, заброшенные здания и водоемы. Для поиска в труднодоступных местах используются беспилотник и тепловизоры. Кинолог со служебной собакой проверяет возможные маршруты передвижения ребенка.

Полицейские отрабатывают все возможные версии и проверяют каждую информацию, которая может помочь установить местонахождение мальчика.

Напомним, в Черниговской области почти сутки искали 3-летнего мальчика. 24 сентября мальчик был обнаружен аэроразведчиками Вооруженных Сил Украины вблизи лесополосы. Ребенка заметили с воздуха с помощью беспилотника.

Мальчик исчез днем 23 сентября, когда находилась вместе с мамой и старшим братом на поле вблизи села Красное. Семья собирала кукурузу, а в какой-то момент мальчик исчез из виду.