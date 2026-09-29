11 квартир более чем на $1 млн: журналисты нашли недвижимость у людей из окружения Татарова

Фото: из открытых источников

Журналисты Bihus.Info обнаружили 11 квартир в киевских жилых комплексах "Аквамарин" и "Жемчужина Нивок", оформленных на двух женщин, связываемых с бизнесменом Николаем Мирто. По данным расследователей, Мирто близок к заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Рыночную стоимость квартир оценивают более чем в 1 миллион долларов.

Четыре квартиры расположены в "Аквамарин", еще семь – в "Жемчужине Нивок". Большинство недвижимости оформлено на Наталью Писареву, остальное – на Владленную Тимошенко.

Писарева – киевлянка 1950 года рождения, более 20 лет назад работавшая в банковской сфере. Тимошенко родилась в 1992 году в Луганске и, судя по фотографиям в соцсетях, раньше работала официанткой.

Оба жилых комплекса в свое время строили с расчетом на передачу части квартир государственным структурам, однако из-за проблем с застройщиками они годами оставались недостроенными.

В частности, СБУ и Нацбанк не получили значительную часть квартир, предусмотренных первоначальными договоренностями. Управлению государственной охраны также передали не все обещанные квартиры.

Журналисты отмечают, что после банкротства застройщиков, часть квартир в этих комплексах начали продавать повторно.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что у семьи нового министра по делам ветеранов Виталия Кима могут быть активы, не указанные в его декларации. СМИ обратили внимание на квартиру площадью более 100 квадратных метров и паркоместо в киевском ЖК "Новопечерские липки". Летом 2025 года их приобрела компания жены Кима "Медиа Группа".