Бросил гранату в сторону подростков: в Луцке задержали 33-летнего мужчину
В Луцке мужчина бросил из окна помещения в направлении двух подростков обучающую гранату, которая взорвалась после падения
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 26 сентября в Луцке.
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный бросил из окна в направлении двух подростков взорвавшийся после падения предмет. К счастью, никто не пострадал.
Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 33-летний местный житель.
По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и по хулиганским мотивам бросил из окна помещение учебно-тренировочную гранату.
Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Шептицком Львовской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, взорвавшего гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва пострадали четыре человека.