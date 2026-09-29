Бросил гранату в сторону подростков: в Луцке задержали 33-летнего мужчину

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Луцке мужчина бросил из окна помещения в направлении двух подростков обучающую гранату, которая взорвалась после падения

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 сентября в Луцке.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный бросил из окна в направлении двух подростков взорвавшийся после падения предмет. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 33-летний местный житель.

По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и по хулиганским мотивам бросил из окна помещение учебно-тренировочную гранату.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Шептицком Львовской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, взорвавшего гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва пострадали четыре человека.