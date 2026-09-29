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29 вересня 2026, 10:41

На Миколаївщині другу добу шукають 11-річного хлопчика

29 вересня 2026, 10:41
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Фото: Національна поліція
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На Вознесенщині Миколаївської області поліцейські, військовослужбовці та місцеві жителі продовжують пошуки 11-річного хлопчика із села Цвіткове Прибузької громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Пошукова операція розпочалася вдень 28 вересня і триває досі.

До пошуків залучили співробітників карного розшуку та превентивної діяльності, поліцейських Вознесенського районного управління та найближчих територіальних підрозділів, оперативників, ювенальних інспекторів, кінологів, військовослужбовців і місцевих жителів.

Правоохоронці обстежують село та його околиці, перевіряють дороги, лісосмуги, поля, пустирі, покинуті будівлі та водойми. Для пошуку у важкодоступних місцях використовують безпілотник і тепловізори. Кінолог зі службовим собакою перевіряє можливі маршрути пересування дитини.

Поліцейські відпрацьовують усі можливі версії та перевіряють кожну інформацію, яка може допомогти встановити місцезнаходження хлопчика.

Нагадаємо, на Чернігівщині майже добу шукали 3-річного хлопчика. 24 вересня хлопчика виявили аеророзвідники Збройних Сил України поблизу лісосмуги. Дитину помітили з повітря за допомогою безпілотника.

Хлопчика зник вдень 23 вересня, коли перебувала разом із мамою та старшим братом на полі поблизу села Красне. Родина збирала кукурудзу, а в якийсь момент хлопчик зник із поля зору.

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