01:35  25 сентября
Актриса Мила Сивацкая рассказала, какими были роды за границей
00:55  25 сентября
"Я не обезьяна": певец Шугар жестко обратился к поклонникам
23:55  24 сентября
Цены на АЗС снова "штормит": сколько стоит бензин и дизель
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2026, 07:23

На Черниговщине почти сутки искали 3-летнего мальчика: ребенка нашли живым

25 сентября 2026, 07:23
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Черниговщине завершили поиски 3-летнего мальчика, пропавшего 23 сентября вблизи села Красное Батуринской общины Нежинского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Ребенка нашли живым почти через сутки.

В поисковую операцию привлекли более 300 человек – полицейских, спасателей, военнослужащих Национальной гвардии и ВСУ, кинологов со служебными собаками, а также местных жителей.

Около 13:00 24 сентября мальчик обнаружил аэроразведчики Вооруженных Сил Украины вблизи лесополосы. Ребенок был замечен с воздуха с помощью беспилотника с тепловизионной камерой.

Мальчика передали медикам.

Напомним, ребенок исчез днем 23 сентября, когда находился вместе с мамой и старшим братом на поле вблизи села Красное. Семья собирала кукурузу, а в какой-то момент мальчик исчез из виду.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область ребенок розыск полиция мальчик поле
Во Львове посреди улицы женщина избивала маленького сына
24 сентября 2026, 17:30
На Черниговщине задержали мужчину за изнасилование 13-летней падчерицы
23 сентября 2026, 11:40
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Россияне атаковали Одессу: повреждены дома
25 сентября 2026, 07:58
Топливный кризис и уничтоженные АЗС: кто заплатит и как действовали другие страны
25 сентября 2026, 07:56
Потери российской армии на 25 сентября: Генштаб обновил данные
25 сентября 2026, 07:45
Россияне атаковали две больницы в Запорожье: что известно
25 сентября 2026, 07:33
Атака РФ на Киев: обломки дрона упали на 25-этажный дом, пострадал человек
25 сентября 2026, 07:03
"Ракета у нас попала": Наталья Денисенко показала кадры у ее дома
25 сентября 2026, 01:55
Актриса Мила Сивацкая рассказала, какими были роды за границей
25 сентября 2026, 01:35
"Я не обезьяна": певец Шугар жестко обратился к поклонникам
25 сентября 2026, 00:55
Цены на АЗС снова "штормит": сколько стоит бензин и дизель
24 сентября 2026, 23:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Все блоги »