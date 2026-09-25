На Черниговщине почти сутки искали 3-летнего мальчика: ребенка нашли живым
На Черниговщине завершили поиски 3-летнего мальчика, пропавшего 23 сентября вблизи села Красное Батуринской общины Нежинского района
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Ребенка нашли живым почти через сутки.
В поисковую операцию привлекли более 300 человек – полицейских, спасателей, военнослужащих Национальной гвардии и ВСУ, кинологов со служебными собаками, а также местных жителей.
Около 13:00 24 сентября мальчик обнаружил аэроразведчики Вооруженных Сил Украины вблизи лесополосы. Ребенок был замечен с воздуха с помощью беспилотника с тепловизионной камерой.
Мальчика передали медикам.
Напомним, ребенок исчез днем 23 сентября, когда находился вместе с мамой и старшим братом на поле вблизи села Красное. Семья собирала кукурузу, а в какой-то момент мальчик исчез из виду.