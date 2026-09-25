На Черниговщине почти сутки искали 3-летнего мальчика: ребенка нашли живым

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Ребенка нашли живым почти через сутки.

В поисковую операцию привлекли более 300 человек – полицейских, спасателей, военнослужащих Национальной гвардии и ВСУ, кинологов со служебными собаками, а также местных жителей.

Около 13:00 24 сентября мальчик обнаружил аэроразведчики Вооруженных Сил Украины вблизи лесополосы. Ребенок был замечен с воздуха с помощью беспилотника с тепловизионной камерой.

Мальчика передали медикам.

Напомним, ребенок исчез днем 23 сентября, когда находился вместе с мамой и старшим братом на поле вблизи села Красное. Семья собирала кукурузу, а в какой-то момент мальчик исчез из виду.