В Николаевской области российские дроны повредили агропредприятие
За прошедшие сутки российские войска атаковали Гороховскую общину Николаевской области FPV-дроном и беспилотником типа "Молния"
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Баратовка в результате удара повреждена крыша здания агропредприятия.
Кроме того, российские военные атаковали область БпЛА типа "Shahed/Гербера". По предварительным данным, в результате этих ударов обошлось без повреждений и пострадавших.
Напомним, ночью 17 августа РФ снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали четыре человека: трое из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.
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