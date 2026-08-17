Иллюстративное фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали четыре человека: трое из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медпомощь.

В результате атаки возникли пожары, которые полностью ликвидированы.

Напомним, российские войска 16 августа атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение, расположенное в ТЦ в пригороде Одессы. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.