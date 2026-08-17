Ночная атака на порт в Одесской области: повреждено гражданское судно, четверо пострадавших
Ночью 17 августа РФ снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали четыре человека: трое из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медпомощь.
В результате атаки возникли пожары, которые полностью ликвидированы.
Напомним, российские войска 16 августа атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение, расположенное в ТЦ в пригороде Одессы. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.
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