Фото: ГСЧС

В ночь на 17 августа российские войска нанесли удары по промышленной инфраструктуре Полтавской области

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич и ГСЧС, передает RegioNews.

Россияне применили баллистические ракеты, ударив по двум промышленным предприятиям в Кременчугском районе. На обоих объектах вспыхнули пожары. На первом предприятии подразделения ГСЧС ликвидировали пожар еще ночью. На втором спасатели некоторое время не могли начать тушение из-за угрозы повторных обстрелов. Все огнеборцы полностью потушены.

Кроме того, вражеские БПЛА атаковали еще одно промышленное предприятие в Миргородском районе.

К счастью, в результате атак погибших и раненых нет.

Напомним, днем 16 августа российские войска атаковали Краматорск, беспилотником попали в помещение почтового отделения. Погиб 19-летний работник почты. Еще семь гражданских получили ранения.