На Миколаївщині російські дрони пошкодили агропідприємство

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Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Баратівка внаслідок удару пошкоджено дах будівлі агропідприємства.

Крім того, російські військові атакували область БпЛА типу "Shahed/Гербера". За попередніми даними, внаслідок цих ударів обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

Нагадаємо, вночі 17 серпня РФ знову атакувала портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали чотири людини: трьох із них госпіталізували, один перебуває у важкому стані.