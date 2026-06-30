В Николаевской области в водоемах нашли холероподобный вибрион: что это значит

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Николаевской области во время мониторинга водоемов в почти половине исследованных проб воды обнаружили холеровидный вибрион, который может вызвать острые кишечные инфекции

Об этом сообщил Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

В период с 19 по 25 июня специалисты исследовали 23 пробы воды из определенных контрольных точек. Холерный вибрион не обнаружили, однако в 11 пробах (47,8%) зафиксировали холеровидный вибрион неО1.

В частности, он был обнаружен в 5 из 9 проб речной воды и в 6 из 7 проб морской воды. В сточных водах возбудитель не был зафиксирован.

В центре контроля и профилактики болезней отметили, что холероподобный вибрион неО1 не является возбудителем холеры, однако потенциально может вызвать острые кишечные инфекции.

За прошедшую неделю в Николаевской области зарегистрировали 73 случая острых кишечных инфекций. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году таких случаев было 61.

Специалисты отмечают, что эпидемическая ситуация с холеры в области остается стабильной и контролируемой. Мониторинг водных объектов продолжается.

Напомним, за последний месяц в Украине на водоемах погибли 123 человека, среди которых 33 ребенка. В ГСЧС призывали граждан не игнорировать правила безопасности во время отдыха у водоемов.